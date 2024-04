Mbappé veut imiter Messi, le PSG commence à le regretter

Amadou Diawara

Arrivé au PSG lors de l'été 2017, Kylian Mbappé réalise des prouesses depuis sa signature. Toutefois, Luis Enrique regrette de ne pas le voir faire plus d'efforts défensifs cette saison. Interrogé sur Kylian Mbappé, Daniel Riolo a affirmé que le Français avait ce problème parce qu'il se voyait comme le successeur de Cristiano Ronaldo et de Lionel Messi.

Lors de l'été 2017, le PSG a trouvé un accord avec l'AS Monaco pour boucler le prêt avec option d'achat de Kylian Mbappé. Pour conserver définitivement la star de 25 ans, le club de la capitale a levé sa clause à 180M€. Depuis sa signature au PSG, Kylian Mbappé empile les buts et enchaine les records. Toutefois, il n'est pas du tout un exemple sur le plan défensif. Luis Enrique regrettant son manque d'effort dans le repli cette saison. Présent dans l'émission l' After Foot ce lundi soir, Daniel Riolo a expliqué pourquoi Kylian Mbappé était avare dans son travail défensif.

«Il s’est vu que comme un joueur à part pour empiler les buts»

« Les problèmes défensifs de Kylian Mbappé ? Ce qui l’a empêché de faire une progression défensive, c’est qu’il a empilé les buts. Pour la construction d’un égo, d’une carrière, et l’impact que ça a, il se trouve que tout se vaut. Le fait qu’il ait été sur le toit du monde lors d’une Coupe du monde où il a été meilleur buteur, le fait d’être à côté d’un Neymar pas toujours performant au PSG, mais d’être quand même performant dans les matchs à Barcelone ou à Munich, ce que fait Mbappé est multiplié par 10 » , a jugé Daniel Riolo, avant d'en remettre une couche.

«Lui s’est vu comme le successeur de Messi »