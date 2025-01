Le PSG annonce «un joueur incroyable»

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Vainqueur de Stuttgart (4-1) mercredi pour la dernière journée de Ligue des champions, le Paris Saint-Germain a pu compter sur un très grand Ousmane Dembélé, auteur de son premier triplé dans la capitale. Souvent critiqué pour son efficacité, l’international français a déjà réalisé sa saison la plus prolifique de sa carrière, totalisant à ce jour 16 réalisations. De quoi épater ses coéquipiers du PSG.

« Il a juste été exceptionnel »

Interrogé en zone mixte, Gianluigi Donnarumma n’a pas tari d’éloge à l’égard d’Ousmane Dembélé. « C’est fou... C’est un joueur incroyable. J’espère qu’il va continuer comme ça, lui mais aussi l’équipe », a réagi le portier italien, rapporté par Le Figaro. » Même son de cloche chez Désiré Doué : « C’est génial pour lui, on est très contents pour lui, c’est un joueur qui nous aide beaucoup et ce soir, il a juste été exceptionnel, bravo Ousmane. »

« Ousmane est en feu en ce moment »

« Ousmane traverse une phase merveilleuse, a pour sa part réagi Luis Enrique en conférence de presse. C'est un joueur différent, un joueur en qui nous avons toujours eu confiance, qui est exceptionnel en ce moment, sur chaque but. Et c'est toujours une excellente nouvelle. Je pense que c'est la raison d'être d'une équipe : profiter des qualités de ses joueurs et de ces moments-là. Bradley a fait un match exceptionnel, Ousmane est en feu en ce moment, sur chaque but. Je crois qu'il est en train de battre ses propres records de buts. C’est fantastique. C’est ça une équipe ».