Le PSG a un problème, il balance

Le PSG a eu chaud. Mené durant la quasi-intégralité de la rencontre par Rennes, le club de la capitale est parvenu à arracher le point du match nul grâce à un penalty inscrit dans le temps additionnel par Gonçalo Ramos. Après le coup de sifflet final, son compatriote Vitinha a livré ses impressions sur ce match.

Le PSG a été bousculé par Rennes. Trois jours après sa victoire sur le Milan AC en Ligue Europa (3-2), le club breton n'était pas loin de réaliser le coup parfait. Dès la 33ème minute, les hommes de Julien Stéphan trouvaient la marque grâce à une frappe d'Amine Gouiri.

Ramos, le sauveur du PSG

Rennes pensait obtenir une victoire prestige au Parc des Princes. Mais dans le temps additionnel, le PSG arrachait le point du match nul grâce à un penalty transformé par Gonçalo Ramos. Au micro de Canal + , Vitinha a reconnu les difficultés de son équipe ce dimanche, notamment devant les buts.

« On a été inquiet jusqu’à la mi-temps »