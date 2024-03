Le boss du PSG a rendu un grand service à l’OM !

Hugo Chirossel

Alors que le PSG (Ligue des champions), l’OM (Ligue Europa) et le LOSC (Ligue Europa Conférence) sont toujours engagés en coupe d’Europe, la LFP a décidé d’aménager la 29e journée de Ligue 1 pour ces trois clubs, qu’ils joueront le 24 avril prochain. Ce qui a notamment été rendu possible grâce à l’intervention de Nasser Al-Khelaïfi.

« Le parcours des clubs français en Coupes d’Europe est une priorité absolue . » Ce jeudi, la LFP a dévoilé la programmation de la 29e journée de Ligue 1. Si elle est prévue les 12, 13 et 14 avril prochains, le PSG, l’OM et le LOSC ne joueront pas ce week-end-là.

Changement de programmation pour le PSG, l’OM et le LOSC

En effet, le PSG (Ligue des champions), l’OM (Ligue Europa) et le LOSC (Ligue Europa Conférence) sont toujours engagés en coupe d’Europe. Afin de les aider à préparer au mieux leur échéance européenne, la LFP a décidé de décaler leur match prévu ce week-end-là, qu’ils joueront finalement le mercredi 24 avril.

⚠️ Programmation TV exceptionnelle !Le parcours des clubs français en Coupes d’Europe est une priorité absolue ⤵️https://t.co/ncmcUP9yPk — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) March 21, 2024

« Tous les points marqués sont fondamentaux pour le coefficient UEFA de la France »

« Tous les points marqués sont fondamentaux pour le coefficient UEFA de la France. Le football constitue un fleuron national et, à travers les performances des clubs au niveau européen, il permet de faire rayonner la France à l’international. Dans ce contexte, le Conseil d’Administration de la LFP a décidé ce jeudi 21 mars d’aménager le calendrier des trois clubs qualifiés en quarts de finale de Ligue des Champions (Paris Saint-Germain), de Ligue Europa (Olympique de Marseille) et de Ligue Europa Conférence (LOSC Lille) et de les mettre ainsi dans les meilleures dispositions en vue des quarts de finale », a indiqué la LFP.

Al-Khelaïfi personnellement impliqué