L’annonce du PSG qui va choquer Mbappé !

L’été dernier, Kylian Mbappé a décidé de quitter le PSG afin de s’engager avec le Real Madrid. Un départ qui n’a visiblement pas perturbé Luis Enrique qui a réussi à parfaitement oublier l’attaquant français. Après la victoire contre le LOSC (4-1), le technicien espagnol assure même que le PSG est plus fort que la saison dernière.

Lorsque Kylian Mbappé a annoncé son départ du PSG, la question de son remplacement s'est immédiatement posée. Et pourtant, le club de la capitale a décidé de ne pas miser sur un grand nom pour compenser l'absence du Bondynois. L'idée de Luis Enrique était de créer un collectif plus fort avec l'objectif de faire oublier les 40 buts de Kylian Mbappé par quatre joueurs à 10 ou 12 buts. Et pour le moment, le technicien espagnol tient son pari puisque de son propre aveu, le PSG de cette saison est plus fort que celui de la saison dernière. Ce qui signifie donc selon lui que son équipe est meilleure sans Kylian Mbappé.

Pour Luis Enrique, le PSG est clairement plus fort cette saison

« Si je m’en réfère aux statistiques, cette équipe s'est améliorée par rapport à celle de la saison dernière. Si je m’en réfère au contenu footballistique, je pense que nous sommes beaucoup plus complets, beaucoup plus forts, aussi bien en attaque qu'en défense. Tout d’abord, et surtout, parce que mercredi, je pourrais aligner pratiquement n'importe quel 11 de départ, il serait crédible. C'est mon sentiment. Lorsque l’équipe ne dépend pas seulement de 11/12 joueurs, mais de 16/17, voire plus, cela me rend plus confiant en tant qu’entraîneur », se réjouit le coach du PSG en conférence de presse avant d’en rajouter une couche.

«Cela fait de nous une meilleure équipe que la saison passée»

« C'est évident, puisque c'est ce qui s'est passé tout au long de la saison. Chaque joueur a un profil différent, et certains joueurs font évidemment une saison exceptionnelle, mais nous avons surtout beaucoup de joueurs qui peuvent marquer et la capacité de toujours presser à onze. Et cela fait de nous une meilleure équipe que la saison passée, sans aucun doute. L'année dernière, je l'avais dit un peu en me jetant à l'eau, en me jetant dans la piscine, mais il semble que j'avais raison. Du moins c'est ce que je peux voir en ce moment », ajoute Luis Enrique, rapporté par CulturePSG.