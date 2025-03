50M€ : Le PSG a trouvé mieux que Lionel Messi !

Pierrick Levallet

Depuis le début de l’année 2025, Ousmane Dembélé est dans une forme étincelante. L’international français a gommé ses principaux défauts au niveau de la finition des actions. Résultat, la star du PSG en est déjà à 18 réalisations depuis janvier. Le champion du monde 2018 s’est d’ailleurs offert un record détenu jusque-là par un certain Lionel Messi.

Ousmane Dembélé est totalement métamorphosé depuis le début de l’année 2025. Alors qu’il affichait de sérieuses lacunes à la finition, l’international français a fini par gommer ses principaux défauts dans cet exercice. Placé dans l’axe par Luis Enrique depuis janvier, Ousmane Dembélé se montre absolument létal devant les buts adverses avec le PSG. Les statistiques parlent d’ailleurs pour lui.

Dembélé s'offre un record de Lionel Messi !

Comme le rapporte SPORT, Ousmane Dembélé a en effet trouvé le chemin des filets à 18 reprises en 2025. Le champion du monde 2018 s’est d’ailleurs offert un record détenu jusque-là par Lionel Messi. À cette date, l’Argentin avait inscrit 17 buts en 2016. Recruté pour 50M€ lors de l’été 2023, Ousmane Dembélé a réalisé une meilleure performance que l’octuple Ballon d’Or.

Luis Enrique a vu juste au PSG

Luis Enrique se frotte en tout cas les mains avec sa star de 27 ans. Parfois critiqué pour ses choix tactiques, l’entraîneur du PSG a visiblement vu juste en décidant d’attribuer ce rôle de faux 9 à Ousmane Dembélé. Depuis, l’ancien du FC Barcelone brille et peut en plus compter sur le soutien de Bradley Barcola et Khvicha Kvaratskhelia en attaque.