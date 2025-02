Kylian Mbappé : Un effet Cristiano Ronaldo au PSG !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

L'été dernier, avec le départ de Kylian Mbappé pour le Real Madrid, on pouvait s'inquiéter pour le PSG. Comment se remettre d'un tel départ ? Aujourd'hui, ça semble être de l'histoire ancienne quand on voit comment l'équipe de Luis Enrique carbure. Et si ce départ de Mbappé n'était finalement qu'un mal pour un bien ?

Aussi fou que cela puisse paraitre, le PSG semble aujourd'hui plus fort sans Kylian Mbappé. Alors qu'on pouvait craindre le pire avec le départ du Français au Real Madrid, Luis Enrique a réussi à créer un véritable collectif pour permettre au club de la capitale d'en sortir plus fort. La fin de l'effet Cristiano Ronaldo au PSG ? C'est ce qu'a expliqué Mike Grella pour CBS.

« Mbappé a l'effet Cristiano Ronaldo »

Qu'est-ce que donc cet effet Cristiano Ronaldo qui aurait frappé le PSG avec Kylian Mbappé ? Le journaliste britannique a d'abord expliqué : « D'une manière étranger, Mbappé a l'effet Cristiano Ronaldo vers la fin de sa carrière. Le joueur est si grand que parfois l'équipe joue moins bien à cause de cela. Ils ont l'impression qu'ils doivent lui donner le ballon, que l'histoire tourne autour de lui ».

Le Real Madrid désormais victime ?

Mike Grella a ensuite ajouté sur Kylian Mbappé : « Il y a même des moments où le Real Madrid, on pourrait dire, a mieux joué la saison dernière, a été plus dangereux sans Mbappé. (...) Je ne veux rien lui enlever, mais il y a cet effet Ronaldo où l'équipe dans laquelle il joue ne pas aussi que lorsqu'il n'est pas dans l'équipe ».