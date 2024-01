Il galère au PSG, Deschamps monte au créneau

Alexis Brunet

L'été dernier le PSG faisait le pari de miser une très grosse somme d'argent sur Randal Kolo Muani. L'attaquant débarquait dans les derniers instants du mercato, en provenance de Francfort, pour environ 90M€. Quelques mois plus tard, l'ancien Nantais a toujours du mal à faire l'unanimité à Paris. Le sélectionneur de l'équipe de France, Didier Deschamps est monté au créneau pour défendre son joueur, et dénoncer les trop grosses attentes à son sujet.

Le PSG a considérablement changé son attaque par rapport à la saison dernière. Fini les grosses stars, le club de la capitale a décidé de miser sur des jeunes joueurs à fort potentiel, et si possible français. Randal Kolo Muani est le parfait exemple de ce changement, lui qui a débarqué à Paris pour plus de 90M€ l'été dernier.

Kolo Muani n'y arrive pas au PSG

Pour le moment, les premiers mois de Randal Kolo Muani au PSG ne sont pas une franche réussite. L'attaquant n'est pas toujours titulaire, et Luis Enrique a maintenant décidé de placer Kylian Mbappé au poste de numéro neuf, au grand désarroi de l'ancien Nantais. RKM semble avoir du mal à digérer le poids de son transfert, et il ne fait donc pas l'unanimité dans la capitale.

Deschamps soutien Kolo Muani