Un changement inattendu de Deschamps avec ce joueur du PSG ?

Amadou Diawara

Depuis son arrivée au PSG, Lucas Hernandez enchaine les matchs dans le couloir gauche, et ce, pour combler l'absence de Nuno Mendes. De son côté, Theo Hernandez doit jouer dans l'axe de la défense de l'AC Milan depuis quelques semaines. Une situation qui pourrait donner des idées à Didier Deschamps.

Lors du dernier mercato estival, Lucas Hernandez (27 ans) a quitté le Bayern Munich pour rejoindre le PSG. Formé en tant que défenseur central, l'international français est également capable de dépanner dans le couloir gauche. D'ailleurs, Luis Enrique - le coach parisien - a bien profité de la polyvalence de Lucas Hernandez depuis le début de la saison. Nuno Mendes étant absent depuis plusieurs mois en raison d'une blessure.

Theo Hernandez évolue dans l'axe à l'AC Milan

Plus surprenant, Theo Hernandez a été recentré par l'AC Milan ces dernières semaines. Latéral gauche très offensif, le joueur de 26 ans a été repositionné dans l'axe par Stefano Pioli ces dernières semaines, et ce, parce que les Rossoneri sont en pénurie à ce poste.

Les rôles des frères Hernandez inversés en Bleu ?