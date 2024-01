Mercato - PSG : Mbappé à la place d'une star, ils en rêvent

Alexis Brunet

L'avenir de Kylian Mbappé agite encore une fois le monde du football. Il faut dire que le Français sera en fin de contrat en juin prochain, et la possibilité de signer un tel joueur libre est forcément très attirante. Le Real Madrid et Liverpool figurent à ce jour comme les principaux candidats à une arrivée de l'attaquant, en cas de départ du PSG. Les dirigeants du club anglais rêveraient d'ailleurs d'en faire le remplaçant de Mohamed Salah.

Le PSG a beau être en tête de la Ligue 1, et qualifié pour les huitièmes de finale de Ligue des champions, un problème de taille tracasse les dirigeants parisiens. En effet, Kylian Mbappé n'a toujours pas prolongé son contrat à Paris, et il sera donc libre en juin prochain, si rien ne change. Un départ libre du meilleur buteur de l'histoire du club de la capitale serait un vrai coup dur pour l'état-major du PSG.

Le Real Madrid a posé un ultimatum à Mbappé

Comme lors de chaque mercato, le Real Madrid fait figure de favori pour accueillir Mbappé, en cas de départ du PSG. Le club espagnol désire encore attirer le Français en Espagne, mais Florentino Pérez aurait décidé de mettre un coup de pression au champion du monde 2018, et de lui fixer un ultimatum. L'attaquant parisien devrait donc donner sa décision d'ici le 15 janvier. Reste à voir si les Madrilènes assumeront jusqu'au bout, et se retireront du dossier si Mbappé ne respecte pas ce timing. Cela semble peu probable.

Mbappé à la place de Salah ?