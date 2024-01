PSG : La solution de Luis Enrique pour oublier cette star

Arnaud De Kanel

Le PSG va devoir apprendre à vivre sans Achraf Hakimi. La star marocaine est actuellement en Côte d'Ivoire pour disputer la CAN avec les demi-finalistes de la dernière Coupe du monde et Luis Enrique est face à un casse-tête pour le remplacer. Face à Lens ce dimanche soir, le coach espagnol devrait opter pour Carlos Soler, pourtant pas spécialiste du poste.

Achraf Hakimi est un titulaire indiscutable au PSG. Il est le troisième joueur le plus utilisé par Luis Enrique depuis le début de la saison derrière Kylian Mbappé et Milan Skriniar, le troisième Parisien le plus décisif également avec 4 buts et 4 passes décisives. Son absence va peser et le coach du PSG serait prêt à faire un choix surprenant pour le remplacer.

Soler plutôt que Mukiele ?

Dans ses colonnes du jour, L'Equipe explique que Luis Enrique devrait faire confiance à Carlos Soler pour affronter le RC Lens dimanche soir. Un choix porté sur l'attaque qui ne fait pas les affaires de Nordi Mukiele qui est pourtant le seul spécialiste du poste en l'absence d'Achraf Hakimi.

Enrique a déjà tenté Soler à droite

Même si cela peut paraître surprenant, Carlos Soler a déjà joué à deux reprises sur le flanc droit de la défense parisienne, face à Strasbourg et au Stade de Reims. Et à chaque fois, le milieu de terrain de formation avait été très bon, délivrant deux passes décisives et inscrivant un but. Reste à voir s'il sera aussi performant face au RC Lens dimanche soir.