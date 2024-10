Haaland - PSG : Un transfert à 70M€ est annoncé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Erling Haaland fait rêver les plus grandes équipes du continent. Mais à ce jour, c'est bien Manchester City qui récolte les fruits de son investissement. L'international norvégien fait partie du paysage anglais et un départ n'est pas à l'ordre du jour, même si le montant de sa clause libératoire, relativement bas au regard de son talent, pourrait relancer son avenir en Premier League.

Erling Haaland est un phénomène rare sur le marché. L’un de ceux qui inscrivent une trentaine de buts par saison et qui se montrent décisifs dans les moments cruciaux. Normal donc qu’il fasse rêver plus d’une équipe sur le vieux continent. Le PSG ne dirait pas non au buteur de Manchester City. Le club parisien a d’ailleurs été cité parmi les nombreux prétendants d’Haaland.

Haaland veut rester en Angleterre

Mais dans ce dossier, Marca apporte une bien mauvaise nouvelle aux équipes européennes puisque Manchester City serait bien parti pour conserver Haaland. Le buteur norvégien serait en pourparlers avec ses dirigeants pour étirer son bail qui expire en juin 2027. Pas de départ au PSG ou au Real Madrid comme l’a suggéré la presse anglaise.

Une ouverture à 70M€ ?

Mais le quotidien espagnol apporte une précision. Le contrat d’Haaland dispose d’une clause libératoire fixée à 70M€. Une somme ridicule comparée aux performances XXL réalisées par le buteur norvégien ces dernières saisons. L’occasion est belle pour quiconque souhaite le recruter.