Griezmann : Le PSG a tenté une folie à 80M€

A plusieurs reprises, le PSG a lorgné sur Antoine Griezmann. Ces dernières années, ils ont été nombreux au sein du club parisien à rêver d'une possible venue de l'international français dans la capitale. La première tentative a eu lieu en 2016, au moment où Zlatan Ibrahimovic clôturait son aventure française.

Mercredi soir, le PSG se déplace à Madrid pour affronter l’Atlético et retrouver celui qu’il aurait bien voulu dans son escarcelle : Antoine Griezmann. Comme le raconte L'Équipe, en marge de cette rencontre de Ligue des champions, l’ancien international français a été, à de très nombreuses reprises, contacté par la direction parisienne. La première fois en 2016.

Griezmann ciblé pour remplacer Ibrahimovic

Contextualisons les faits. Visage du projet QSI depuis son démarrage, Zlatan Ibrahimovic s’apprête à quitter le PSG et le club recherche son nouveau visage. Décision est prise de lancer le dossier Antoine Griezmann. Les discussions débutent au printemps 2016 avec son ancien conseiller Eric Olhats.

Entre l'Atlético et le PSG, Griezmann a tranché

Le PSG vient d’être libéré des sanctions liées au fair-play financier et se retrouve en capacité de lever la clause libératoire de Griezmann fixée à 80M€. L’idée est, alors, de l’associer à Edinson Cavani et Angel di Maria. Mais sur les conseils de ses proches, le Français décide de repousser cette proposition et de prolonger son contrat avec l’Atlético, club avec lequel il défiera le PSG.