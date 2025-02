Dembélé - PSG : La décision choc qui le sauve !

Pierrick Levallet

Depuis le début de l’année 2025, Ousmane Dembélé est dans une forme éblouissante avec le PSG ! L’international français brille dans son nouveau rôle de faux 9. Luis Enrique a persisté avec ce choix, et cela a fini par payer. Cette décision aurait d’ailleurs sauvé un autre joueur du PSG cet hiver.

Le début d’année 2025 a marqué un tournant pour Ousmane Dembélé au PSG. Repositionné dans un rôle de faux 9, l’international français est en train de révéler des qualités impressionnantes de finition. La décision de Luis Enrique avait pourtant de quoi surprendre, étant donné que l’attaquant de 27 ans s’était toujours montré plus à l’aise sur l’aile droite et qu’il affichait de sérieuses lacunes devant le but.

Fabian Ruiz libéré grâce à Ousmane Dembélé ?

Luis Enrique a toutefois eu raison de persister avec ce choix, surtout qu’il aurait sauvé un autre joueur. Comme le rapporte SPORT, le nouveau rôle attribué à Ousmane Dembélé a permis à Fabian Ruiz de se libérer. Sa passe décisive pour le champion du monde 2018 lors du Trophée des champions contre l’AS Monaco le 5 janvier dernier (1-0) aurait été un tournant pour le milieu de terrain de 28 ans.

Luis Enrique se frotte les mains au PSG

Depuis, Fabian Ruiz s’est mis à monter en puissance avec le PSG. L’international espagnol semble avoir trouvé sa place dans l’effectif parisien. Un bonheur pour Luis Enrique, qui a toujours apprécié ses qualités et sa polyvalence. Le changement pour Ousmane Dembélé a visiblement affecté Fabian Ruiz dans le bon sens, pour la plus grande joie du PSG. Reste maintenant à voir si l’ancien de Naples fera preuve de régularité d’ici la fin de saison.