Cyril Hanouna - PSG : Une alliance contre Mbappé ?

Très à charge contre Kylian Mbappé depuis plusieurs mois, Cyril Hanouna évoque très régulièrement l’actualité de l’attaquant français au Real Madrid, et notamment son clash avec la direction du PSG. Pierre Ménès, qui connaît bien l’animateur de TPMP, semble d’ailleurs soupçonner une alliance avec Nasser Al-Khelaïfi afin de descendre publiquement Mbappé…

Actuellement en conflit juridique avec le PSG en raison de primes et salaires impayés pour un total de 55M€, Kylian Mbappé a donc quitté le Parc des Princes en très mauvais termes avec son ancien président, Nasser Al-Khelaïfi. Ce dernier est d’ailleurs soupçonné de mener une guerre numérique envers Mbappé avec de multiples attaques sur les réseaux sociaux et dans la presse. Et le président du PSG semble aidé par un membre influent du paysage audiovisuel français…

Hanouna avec le PSG contre Mbappé ?

Cyril Hanouna, le célèbre animateur de TPMP, évoque très régulièrement dans son émission l’actualité de Kylian Mbappé, et les aspects négatifs que cette dernière comporte : difficultés sportives au Real Madrid, accusation de viol en Suède, conflit avec le PSG… Hanouna se montre souvent très critique envers Mbappé. Et alors que son amitié avec Nasser Al-Khelaïfi n’est un secret pour personne, certains estiment que l’animateur s’est donc en quelque sorte ligué avec le patron du PSG contre le capitaine de l’équipe de France.

« Pas certain que Cyril soit sincère.. »

Pierre Ménès, qui a été chroniqueur pour Cyril Hanouna sur C8, se pose d’ailleurs des questions dans son acharnement contre Kylian Mbappé : « Je ne regarde pas TPMP tous les soirs, mais je suis déjà tombé sur des extraits. Effectivement, il y a un acharnement ou en tout cas une vraie tentative de faire passer Mbappé pour le méchant dans le conflit avec le PSG. J’espère que Cyril est sincère, j’en suis pas certain… Mais effectivement, ça devient lourdingue », a expliqué Ménès sur sa chaine Youtube, Pierrot le Foot. Une manière de dénoncer son alliance avec la président du PSG contre Mbappé ?