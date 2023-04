C’est la crise au PSG, il met l’OM dans le coup

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Nommé entraîneur du PSG l’été dernier en dépit de son identité marseillaise et de son passif en tant qu’ancien joueur de l’OM, Christophe Galtier peine à convaincre cette saison dans la capitale. Et Daniel Riolo, qui réclame son départ depuis un bon moment, estime même qu’il n’aurait jamais dû être nommé sur le banc du PSG.

Interrogé dimanche soir en conférence de presse après la nouvelle défaite concédée par le PSG contre l’OL en championnat (0-1), Christophe Galtier s’est efforcé d’afficher un discours combatif pour la fin de saison : « Suis-je résigné ? Non. Vais-je me battre ? Oui. Je vais me battre, jusqu’au bout pour aller chercher ce titre. Il faudra évidemment avoir un autre comportement », a indiqué l’entraîneur du PSG, très largement contesté par une majeure partie des supporters et des observateurs depuis quelques mois.

C'est la catastrophe au PSG, le vestiaire dénonce un scandale https://t.co/p6jcBBw3uC pic.twitter.com/TQThe5cIPG — le10sport (@le10sport) April 3, 2023

« Il n’aurait jamais dû entrer dans l’histoire du PSG »

Sur les ondes de RMC Sport , dans l’After Foot, Daniel Riolo s’est lâché à ce sujet. Il estime même que Christophe Galtier, en raison de son passif d’ancien joueur de l’OM (où il a ensuite été adjoint d’Alain Perrin) et de natif de la citée phocéenne, n’aurait jamais dû prendre ce poste d’entraîneur du PSG : « Au-delà même de ses qualités ou pas qualités, compétences ou pas compétences, il n’aurait jamais dû entrer dans l’histoire du PSG. Si le PSG avait une âme, si ce PSG ressemblait encore à un club, au-delà de ses qualités ou de quoi que ce soit, il n’aurait jamais dû entrer dans l’histoire du PSG » , lâche Riolo.

« Galtier est responsable »