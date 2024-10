«C'est emmerdant», il tacle la révolution du PSG !

Amadou Diawara

Dès la première journée de Ligue 1, Gonçalo Ramos s'est blessé sérieusement. Privé de son buteur portugais, Luis Enrique a décidé de positionner des milieux offensifs en faux numéro 9. Plutôt que d'utiliser Randal Kolo Muani, un avant-centre de métier, le coach du PSG préfère faire confiance à Marco Asensio, Kang-In Lee ou à Désiré Doué en pointe. Un choix critiqué par Rolland Courbis.

En fin de contrat le 30 juin 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé a rejoint le Real Madrid librement et gratuitement cet été. Si Désiré Doué a remplacé la star de 25 ans numériquement, c'est Gonçalo Ramos qui a récupéré le poste de numéro 9. Toutefois, le buteur portugais s'est blessé dès le premier match de la saison.

Luis Enrique a remplacé Ramos par des faux 9

Pour combler le vide laissé par Gonçalo Ramos, Luis Enrique a pris une décision surprenante. Plutôt que de miser sur Randal Kolo Muani, un avant-centre de métier, le coach du PSG a choisi d'utiliser des milieux offensifs en tant que faux numéro 9. Ainsi, on a pu voir Marco Asensio, Kang-In Lee et Désiré Doué évoluer en pointe ces derniers mois.

«Je refuse de croire que Kolo Muani ne puisse pas filer un coup de main»

Lors d'un entretien accordé au Parisien, Rolland Courbis a estimé que Luis Enrique faisait une erreur en ne faisant pas jouer Randal Kolo Muani à la place de Gonçalo Ramos. « Cette question du faux n° 9, qui fonctionne en Ligue 1 mais pas en Ligue des champions, est-elle centrale pour vous ? Ne tombons pas dans la connerie de penser qu’en Ligue des Champions et en Ligue 1, on fait deux sports différents. Le dernier match n’est pas mauvais, mais j’aurais aimé voir les mêmes actions avec un vrai numéro 9. Je refuse de croire que Randal Kolo Muani, qui est titulaire en équipe de France, ne puisse pas filer un coup de main. (...) La jeunesse et l’inexpérience en Europe sont-elles préjudiciables ? La jeunesse, je veux bien, mais bon... Donnarumma, Marquinhos, Hakimi, Ruiz, Dembélé, ce sont des joueurs expérimentés. Ce qui est emmerdant, c’est de ne pas avoir des joueurs qui jouent à leur poste. Mais bon, l’entraîneur qui ferait ça serait un entraîneur banal », a jugé l'ancien coach de l'OM (1997-1999).