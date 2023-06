C’est confirmé, le PSG veut son nouveau crack !

Benjamin Labrousse

Après une saison marquée par de nombreuses déceptions en Ligue des Champions ainsi qu’en Coupe de France, le PSG veut repartir de l’avant. Et si le club parisien a longtemps mis en avant ses stars, ce dernier souhaite désormais davantage mettre en lumière ses jeunes titis issus du centre de formation. Luca Cattani (directeur du centre de formation) souhaite s’appuyer notamment sur les exemples de Presnel Kimpembe ou de Warren Zaïre-Emery.

Cette saison, le PSG aura tenté. Malgré leur gestion parfois douteuse, Christophe Galtier aura tout de même incorporé plusieurs jeunes joueurs à l’équipe première. Symbole d’une génération de « Titis » parisiens très prometteurs, Warren Zaïre-Emery est devenu en août dernier, le plus jeune joueur de l’histoire du club parisien. Et si d’autres comme El-Chadaille Bitshiabu, Ismaël Gharbi, ou encore Timothée Pembélé n’ont pas réellement l’occasion de se mettre en valeur, l’avenir semble prometteur dans la capitale…

« On veut optimiser notre réseau et pas internationaliser le centre de formation »

Et si l’été dernier, le club parisien annonçait clairement vouloir changer de direction sportive, l’utilisation du centre de formation semble désormais être une priorité pour le PSG comme l’affirme son directeur Luca Cattani dans les colonnes de l’Équipe . « On prend des paris. On veut optimiser notre réseau et pas internationaliser le centre de formation » .

Le PSG souhaite « trouver le futur Warren, le nouveau Kimpembe »