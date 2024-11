Ce joueur vit un enfer au PSG, il vide son sac !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

S’il ne rejoue pas avant février 2025, cela fera deux ans que Presnel Kimpembe n’aura pas disputé la moindre minute sur un terrain de football. Victime d’une rupture du tendon d’Achille, le défenseur central du PSG a vécu un véritable calvaire pour tenter de revenir au niveau. Ce dimanche, le joueur de 29 ans est revenu sur sa manière de gérer cette longue absence du groupe parisien.

Il est l’un des seuls rescapés de l’ère des stars au PSG. Formé à Paris, Presnel Kimpembe était par le passé l’un des leaders du vestiaire du club de la capitale, et a porté le brassard à plusieurs reprises. Mais pour le numéro 3, tout a basculé le 26 février 2023, avec une rupture du tendon d’Achille face à l’OM. C’est simple, depuis cette date, Presnel Kimpembe n’a plus disputé la moindre minute au cours d’un match professionnel.

« Jamais de ma vie, j'aurai pensé que j'allais faire un an et demi, presque deux ans, sans jouer »

Une éternité pour le roc du PSG, qui pourrait bientôt atteindre le stade des deux ans d’inactivité… Ce dimanche, Presnel Kimpembe s’est exprimé sur ce long calvaire qu’il a traversé. « Jamais de ma vie, j'aurai pensé que j'allais faire un an et demi, presque deux ans, sans jouer, et être aussi patient, attendre et attendre, et attendre. Tous les jours à l'entraînement, on ne sait pas quand est-ce que je vais reprendre », a lâché le joueur de 29 ans au Canal Football Club.

« J'ai réussi à faire la part des choses, à rester toujours au plus proche de l'équipe, en faisant les déplacements en Champions League »

« La seule chose que je voulais, c'était d'être avec l'équipe, être avec du collectif, parce que j'ai fait une bonne année et demie en étant tout seul, à l'écart. Je m'entraînais quand eux, ils finissaient, c'était tous les jours un roulement. J'ai réussi à faire la part des choses, à rester toujours au plus proche de l'équipe, en faisant les déplacements en Champions League, en allant aux matchs. J'ai pu apporter mon soutien et ils m'ont apporté le leur aussi. J'ai pu continuer à rester dans cette routine d'un joueur normal en fait », conclut Presnel Kimpembe.