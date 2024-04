Barcelone - PSG : Une star sous pression avant le choc ?

Axel Cornic

Ce mardi soir, le Paris Saint-Germain va jouer son avenir européen après avoir perdu lors du quart de finale aller face au FC Barcelone (3-2). Le moment pour les leaders parisiens de se montrer et c’est notamment le cas pour le gardien Gianluigi Donnarumma, qui n'a jamais vraiment fait l’unanimité depuis son arrivée en 2021.

Considéré comme la nouvelle grande promesse du football italien lors de ses débuts précoces à l’AC Milan, Gianluigi Donnarumma n’a pas réussi à faire le grand saut pour le moment. Le gardien italien n'a jamais réussi à convaincre sur la continuité et après une certaine embellie en début d’année, il semble à nouveau être fragilisé.

« J'ai vu un mec fébrile, comme si c'était son premier match de Ligue des Champions »

On ne compte en effet plus les critiques reçues par Donnarumma ces dernières semaines, notamment de la part d’anciens grands noms du PSG. « On est tous confrontés à des erreurs, mais je n'ai pas aimé son attitude contre Barcelone » a récemment analysé Jérôme Alonzo pour L’Equipe , concernant le quart de finale aller de Ligue des Champions contre le FC Barcelone. « J'ai vu un mec fébrile, comme si c'était son premier match de Ligue des Champions. Il n'a donné aucune confiance à ses défenseurs alors que ça devait être lui le patron ».

Donnarumma sous le feu des critiques