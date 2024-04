Le PSG lâché par son «patron», la terrible annonce

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Solide ces dernières semaines, Gianuluigi Donnarumma est retombé dans ses travers lors du quart de finale aller de Ligue des champions mercredi dernier. Le portier italien est fautif sur plusieurs buts. Ancien gardien du PSG, Jérôme Alonzo n'a pas caché sa surprise devant la prestation de l'ancien milanais. Selon lui, le patron du vestiaire a tout simplement lâché son équipe.

Kylian Mbappé n'est pas le seul à avoir loupé sa sortie face au FC Barcelone mercredi dernier (défaite 2-3). Pourtant étincelant ces dernières semaines, Gianluigi Donnarumma est retombé dans ses travers. Peu autoritaire, le portier italien a, par exemple, laissé Andreas Christensen claquait sa tête à bout portant. Ancien gardien du PSG, Jérôme Alonzo a jugé la prestation de Donnarumma face au Barça de Xavi.

Alonzo s'en prend à Donnarumma

« Le match de mercredi m'a étonné. Je le voyais tellement fort depuis quatre mois, surtout mentalement. Je me souviens du match contre Monaco (5-2, le 24 novembre) au Parc des Princes. Il fait une erreur grossière avant de faire un arrêt exceptionnel juste avant la mi-temps. Ce jour-là, je me suis dit qu'on avait basculé et que mentalement, il était devenu très fort. Et non » a déclaré l'ancien du PSG lors d'un entretien accordé à L'Equipe.

« Il n'a donné aucune confiance à ses défenseurs »