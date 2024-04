PSG : Transfert à 60M€, une grande décision va être prise

Benjamin Labrousse

J-1 pour le PSG qui affrontera ce mardi soir le FC Barcelone pour le compte du match retour des quarts de finale de la Ligue des Champions. Battu à l’aller mercredi (2-3), le club parisien pourrait connaître des changements au niveau de son onze de départ. Recruté pour 60M€ cet été, Manuel Ugarte pourrait ainsi démarrer la rencontre.

Le PSG dos au mur. Malgré quelques séquences intéressantes, le club de la capitale a chuté à domicile face au FC Barcelone mercredi (2-3). De nouveau opposés au club catalan pour le quart de finale retour de la Ligue des Champions ce mardi soir, les hommes de Luis Enrique vont devoir en faire plus pour espérer accéder au dernier carré de la C1.

Le PSG peut compter sur le retour d'Hakimi

Cela pourrait notamment passer par quelques changements au coup d’envoi. Tout d’abord, Luis Enrique, sans grande surprise, devrait titulariser Achraf Hakimi, suspendu au match aller, dans le couloir droit de la défense. En attaque, Bradley Barcola devrait également démarrer face au Barça, à la place de Marco Asensio.

Ugarte titulaire face au Barça ?