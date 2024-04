Mercato : Le PSG évite une malédiction avec cette star ?

Arnaud De Kanel

A la recherche d'un attaquant de pointe l'été dernier, le PSG comptait recruter Harry Kane. Mais face au prix fixé par Tottenham, les dirigeants parisiens ont changé leur plan et l'attaquant anglais a finalement signé au Bayern Munich. Mais comme depuis le début de sa carrière, un titre lui a échappé.

Avant de craquer pour Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani, le PSG avait fait d'Harry Kane sa priorité. Le club de la capitale n'a pas eu le dernier mot dans ce dossier et c'est finalement le Bayern Munich qui a raflé la mise. Or, l'Anglais a ramené sa malédiction en Allemagne.

PSG : La réponse inattendue de Barcelone à Luis Enrique https://t.co/aIkvrUILSQ pic.twitter.com/vG8B2r4ULf — le10sport (@le10sport) April 15, 2024

Toujours aucun trophée pour Kane

Harry Kane est un joueur de classe mondiale, cela ne fait aucun doute. Mais à l'instar de Dimitri Payet, il n'a jamais remporté de trophée durant sa carrière. Il pensait briser la malédiction en signant dans un club habituer à rouler sur la concurrence sur la scène nationale, le Bayern Munich en l'occurence, mais le succès se refuse encore à lui.

Leverkusen champion d'Allemagne

Eliminé au deuxième tour de la Coupe d'Allemagne par Sarrebruck, une équipe de troisième division, le Bayern Munich a officiellement perdu son titre en Bundesliga dimanche après-midi. Le Bayer Leverkusen a mis fin à douze ans de règne des Bavarois en s'imposant face au Werder Brême. Avec ses 32 réalisations en championnat, Kane aura tout fait pour remporter ce premier titre mais ce n'est pas suffisant. Un dernier espoir réside tout de même puisque le Bayern est encore en lice en Ligue des champions, bien que les chances de victoire finale soient très faibles. Le PSG a donc évité d'être frappé par cette malédiction.