Avant le choc contre l'OM, panique au PSG !

Dimanche, le PSG se déplace encore une fois au Vélodrome afin d'y affronter l'OM, cette fois-ci en Ligue 1, dans un match crucial pour la course au titre. Un match pour lequel il manquera plusieurs joueurs importants des deux côtés. Et il n'est pas impossible que d'autres cadres manquent le choc, notamment côté Parisiens.

Une dizaine de jours après la victoire de l'OM contre le PSG en huitième de finale de la Coupe de France (2-1), les deux clubs vont se retrouver au Vélodrome dimanche soir, cette fois-ci en Ligue 1. Une rencontre qui s'annonce déjà décisive dans la course au titre, et pour cause, en cas de nouvelles victoires, l'OM reviendra à seulement deux points du PSG. Mais les Parisiens récupèrent un atout majeur, à savoir Kylian Mbappé qui avait manqué le match en Coupe de France. Côté Marseillais, Chancel Mbemba et Samuel Gigot seront absents.

Hakimi et Mendes absents à l'entraînement

Mais alors que l'infirmerie semblait enfin se vider au PSG, Le Parisien révèle qu'Achraf Hakimi et Nuno Mendes étaient absents de l'entraînement ce jeudi. L'absence des deux latéraux contre l'OM serait un sacré coup dur pour les Parisiens compte tenu de leur importance depuis le début de saison, d'autant plus que le Marocain est revenu très en forme après sa magnifique Coupe du monde. Le Portugais de son côté enchaîne malheureusement les blessures et pourrait une nouvelle fois céder sa place à Juan Bernat dans le couloir gauche de la défense parisienne.

Marquinhos et Mukiele de retour ?

Côté bonne nouvelle, Marquinhos était de son côté bien présent à l'entraînement. Le capitaine du PSG devrait donc bien pouvoir tenir sa place sur la pelouse du Vélodrome. A l'inverse de Neymar, qui sera donc absent pour affronter l'OM, tout comme Chancel Mbemba et Samuel Gigot côté Marseillais. L'incertitude plane également pour... Christophe Galtier. Le coach parisien était lui aussi absent à l'entraînement à cause d'un syndrome grippal.