Affaire Messi : Il l’annonce, le PSG s’est ridiculisé

Thomas Bourseau

Sanctionné par le PSG pour avoir pris la décision d’honorer une obligation contractuelle envers l’Arabie saoudite et donc de ne pas avoir honoré ses obligations envers le club, Lionel Messi a reçu le soutien de Javier Mascherano. L’Argentin s’en est pris au PSG et n’a pas mâché ses mots.

Lionel Messi s’est excusé dans la journée de vendredi, soit trois jours après l’annonce de la sanction du PSG. Pour être allé en Arabie saoudite sans l’aval du staff technique et de la direction du Paris Saint-Germain, un voyage qu’il ne pouvait plus repousser selon ses propres dires, Messi a été suspendu de paye et de football. Alors qu’il était question d’une suspension de 14 jours, Messi a été aperçu lundi au Camp des loges pour une séance individuelle. Le Parisien a expliqué que la sentence avait été diminuée en raison de sa vidéo d’excuses.

La sanction du PSG pour Messi ? Mascherano ne la digère pas

Pour autant, malgré le geste du PSG, le traitement de Lionel Messi a énormément été critiqué. Et notamment par des compatriotes argentins et anciens coéquipiers du numéro 30 du PSG. Selon Javier Mascherano notamment, le PSG a fait honte à son propre club et à ceux qui le suivent. Rien que ça.

«Au lieu d'apprécier d'avoir un joueur comme Leo, le renier, l'insulter et ne pas profiter de lui...»