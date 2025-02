Vente OM : L'Arabie Saoudite arrive !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

C'est en 2021 que Thibaud Vézirian lâchait sa bombe en annonçant la vente de l'OM. Depuis, rien n'a été officialisé, mais le journaliste n'en démord pas à propos de la cession du club phocéen. D'ailleurs, à ses yeux, cela pourrait se produire très prochainement et ce sont bien les Saoudiens qui pourraient succéder à Frank McCourt.

Approcherait-on enfin du moment tant attendu ? Cela fait maintenant plus de 4 ans que Thibaud Vézirian a annoncé la vente de l'OM. Depuis le journaliste persiste et signe alors qu'on attend toujours l'officialisation. Mais voilà que celle-ci pourrait arriver très prochainement et ainsi acter l'arrivée des Saoudiens à l'OM.

La vente de l'OM imminente ?

Sur Entrevue, Thibaud Vézirian a expliqué que la vente de l'OM pourrait enfin arriver. « Une autre augmentation de capital est d’ailleurs prévue ces prochaines semaines. Selon certains experts, cela servirait possiblement à « recapitaliser la dette » avant de « céder officiellement le club » », a-t-il d'abord expliqué.

« Ce serait toujours un fonds mené par le Royaume saoudien »

Et ensuite, à propos de l'Arabie Saoudite, Thibaud Vézirian a fait savoir : « Après la signature d’un acte de cession via fusion-acquisition signé en février 2021, puis tous les aléas politiques et économiques évoqués, qui ont causé de nombreux reports et modifications du deal scellé en coulisses, ce serait toujours un fonds mené par le Royaume saoudien, avec plusieurs partenaires, derrière le rachat de l’Olympique de Marseille ».