Vengeance contre Longoria : Les arbitres vont faire payer l’OM ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

À la suite des accusations de corruption de Pablo Longoria, samedi soir après la défaite de son équipe à Auxerre (3-0), les 111 arbitres de Ligue 1 et de Ligue 2 ont porté plainte en diffamation contre le président de l’OM. S’ils condamnent et ont été choqués par ses propos, ils n’ont en revanche pas l’intention de faire payer ses attaques à Marseille, a assuré Jérémie Pignard.

Quatre jours après la polémique provoquée par Pablo Longoria, Jérémie Pignard est revenu sur ses attaques contre l’arbitrage, pour lesquelles il a écopé de 15 matchs de suspension, et son collègue Jérémy Stinat. Choqué par les accusations de corruption formulées par le président de l’OM, l’arbitre international a malgré tout assuré que cela ne changerait pas la manière dont l’Olympique de Marseille sera arbitré et qu’il n’y aura pas de représailles.

« Il n'y a aucun problème avec Marseille »

« On a attaqué (en justice) des mots inadmissibles qui ont été prononcés. Mais il n'y a aucun problème avec Marseille », a assuré Jérémie Pignard, dans un entretien accordé à L'Équipe. Ce qui va dans le sens des propos de Jérémy Stinat, qui auprès du quotidien sportif a affirmé qu’il n’avait « aucun problème pour être sur un match de Marseille. On a une vie et dès qu'on rentre sur un terrain on devient arbitre. Comme si on endossait un autre uniforme, une autre peau. »

« Ils n'ont aucun impact avec ce genre de plaintes »

Malgré les nombreux reproches de l’OM envers l’arbitrage cette saison, selon Jérémie Pignard, cela n’a aucun impact sur la façon dont le club est arbitré : « Les clubs pensent qu'avoir ce genre de communication va nous faire changer notre arbitrage. Mais pas du tout. Ils n'ont aucun impact avec ce genre de plaintes, de contestations... Peu importe qu'ils se soient plaints pendant une semaine dans les médias ou pendant trois heures après le match en criant au scandale, cela ne va rien changer. Il ne faut pas oublier que l'on est notés sur ce que l'on fait. »