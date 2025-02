Corruption : L'annonce incroyable qui va faire halluciner l'OM

Alexis Brunet

Ces derniers temps, Jérémy Stinat est devenu persona non grata à Marseille. En effet, l’arbitrage lors du match entre l’AJ Auxerre et l’OM n’a pas du tout plu aux supporters marseillais et à Pablo Longoria, qui l’ont très clairement fait savoir. Toutefois, l’arbitre de Ligue 1 a affirmé qu’il n’aurait aucun mal à arbitrer de nouveau un match du club phocéen.

Chaque décision arbitrale du prochain match de l’OM sera scrutée très attentivement, à n’en pas douter. Il faut dire que lors de la dernière rencontre du club phocéen, Pablo Longoria avait eu beaucoup à redire. Le président marseillais s’était largement plaint de l’arbitrage de Jérémy Stinat contre l’AJ Auxerre, allant même jusqu’à parler de corruption.

Plusieurs faits de jeu reprochés à Jérémy Stinat

Samedi dernier, l’OM s’est donc incliné 3-0 contre l’AJ Auxerre et, selon les Marseillais, c'est en partie à cause de Jérémy Stinat. Selon de nombreux supporters du club phocéen, l’arbitre de la rencontre aurait entre autres oublié un penalty pour les hommes de Roberto De Zerbi et l’expulsion de Derek Cornelius serait injustifiée.

Jérémy Stinat est prêt à arbitrer de nouveau l’OM

Les supporters marseillais espèrent donc que leur club ne croisera plus la route de Jérémy Stinat, mais ce n’est pas forcément la volonté de ce dernier. L’homme en noir a affirmé à L’Équipe qu’il n’aurait aucun mal à arbitrer de nouveau l’OM. « Aucun problème pour être sur un match de Marseille. On a une vie et dès qu'on rentre sur un terrain on devient arbitre. Comme si on endossait un autre uniforme, une autre peau. » Cela ne sera toutefois pas le cas dimanche prochain, puisque c’est Stéphanie Frappart qui sera au sifflet d’OM-FC Nantes.