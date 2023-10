Une recrue de l’OM pousse un coup de gueule

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

L'OM a chuté samedi soir en déplacement sur la pelouse de l'OGC Nice, laissant ainsi passer une belle occasion de recoller aux équipes de haut de tableau en Ligue 1. Et Renan Lodi, le nouveau latéral gauche du club phocéen, a enragé sur le résultat final de ce match...

L'OM jouait gros face à concurrent direct pour une qualification en Ligue des Champions samedi soir, à savoir l'OGC Nice. Mais grâce à un but inscrit par Guessand (79e), c'est finalement le club azuréen qui a pris le dessus sur la formation de Gennaro Gattuso, reprenant ainsi la tête du championnat devant le PSG.

Catastrophe pour Gattuso à l'OM, c'est historique https://t.co/IQ7YAd7CTU pic.twitter.com/dNPe6ItvtV — le10sport (@le10sport) October 22, 2023

« S'il y a une équipe qui aurait dû gagner aujourd'hui, c'est nous »

Interrogé en zone mixte après la rencontre, Renan Lodi n'a pas caché sa frustration : « Nous, bien sûr, ne sommes pas contents du résultat. Mais s'il y a une équipe qui aurait dû gagner aujourd'hui, c'est nous. C'était nous, car nous avons eu 5 chances claires pour le but. Ils ont marqué et ont fait un but. Mais le travail continue et je pense que nous sommes en chemin », a indiqué le latéral gauche de l'OM, recruté cet été pour 13M€.

« Le coach est arrivé avec une envie très forte de travailler »