«Une pluie de confirmations», il balance sur la vente de l’OM

Malgré les critiques qui se font de plus en plus nombreuses, Thibaud Vézirian persiste à dire que la vente de l'OM est imminente. Alors qu'il espérait une officialisation avant le début du mois de juillet, le journaliste en a remis une couche lors d'un nouveau live. Il aurait reçu de nombreuses confirmations, notamment de la part de sources basées dans certains ministères.

Le mois de juillet vient de débuter et l'OM appartient toujours à Frank McCourt. Le propriétaire du club marseillais ne semble pas disposé à partir et aurait même remis la main à la poche pour offrir la meilleure équipe possible à Roberto De Zerbi. Rien ne laisse donc présager un futur départ. Pourtant, Thibaud Vézirian ne cesse de répéter que McCourt quittera l'OM, possiblement avant le début de la saison prochaine.

Mercato - OM : De Zerbi va trancher pour un nouveau transfert ! https://t.co/mIy52nNBd5 pic.twitter.com/6VdeJvgcP8 — le10sport (@le10sport) July 4, 2024

Vézirian répond aux sceptiques

Et à ceux qui doutent encore, Vézirian a tenu à leur apporter une réponse. « Oser penser que j’ai été manipulé alors que j’ai fait quatre ans d’enquête, c’est vraiment que vous n’avez rien suivi ou rien compris (…) Je ne gère pas la temporalité et je ne l’ai jamais gérée, ce n’est pas mon souci. En revanche, je suis le dossier chaque jour et je n’ai pas besoin d’en parler publiquement » a confié le journaliste sur Twitch et dans des propos rapportés par Foot 01 .

« J’ai une pluie de confirmations, de félicitations »