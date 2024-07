Vente OM : C’est signé, l’Arabie Saoudite arrive à Marseille

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Bien que Pablo Longoria et Frank McCourt semblent avoir relancé un nouveau cycle à l’OM avec la signature d’un contrat de trois ans pour Roberto De Zerbi, Thibaud Vézirian continue d’affirmer que le club phocéen va être vendu et que tout est bouclé dans ce dossier, comme ce qu’il assure depuis plusieurs années désormais.

Cela fait désormais plusieurs années que la vente de l'OM fait grandement parler, mais rien n'a été officialisé jusque-là. Et pourtant, Thibaud Vézirian continue d'affirmer que tout est bouclé et que l'Arabie Saoudite va débarquer à l'OM, malgré les récents démentis de Frank McCourt.

«Tous les éléments qui montrent qu’on est dans un processus d’officialisation de cession»

« Aujourd’hui, il y a tous les éléments qui montrent qu’on est dans un processus d’officialisation de cession, il n’y a aucun problème là-dessus (…) Maintenant, je ne suis pas responsable de ce type d’attente, de ces aléas comme je l’ai toujours dit. Aujourd’hui, la France a la tête dans ce marasme politique des législatives, pas besoin de se déchirer pour un sujet sur lequel vous et moi nous n’avons pas d’emprise », assure le journaliste sur sa chaîne YouTube , avant d’en rajouter une couche.

«L’officialisation doit arriver, j’ai toujours des confirmations»