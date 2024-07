Vente OM : Il annonce une catastrophe ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Sur quel chaîne pourra-t-on regarder la Ligue 1 la saison prochaine ? Pour l'heure, nul ne le sait. Les négociations traînent et un accord se fait attendre. Cette situation provoque l’inquiétude au sein des clubs français. Mais selon les informations de Thibaud Vézirian, la lueur d'espoir pourrait venir de Marseille, et de la vente de l'OM. Explications.

Les droits TV sont l'obsession de Vincent Labrune, interrogé par le Sénat ces derniers jours. Le président de l'instance n'a toujours pas trouvé de diffuseur pour la Ligue 1, malgré des discussions poussées avec beinSPORTS . L'ancien président de l'OM a laissé entendre que la Ligue pourrait créer sa propre chaîne pour diffuser l'intégralité du championnat. Une proposition qui n'a convaincu personne. Les clubs français pourraient bien souffrir de cette situation, puisque leurs revenus pourraient considérablement baisser.

Confirmation de ce que révélait @le10sport dans le dossier OM/Belloumi, on sera aux environs de 4 M€ (et non 6)https://t.co/XuKRHpd7pQ https://t.co/aFRD0Z6gG6 — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) June 28, 2024

Vézirian attend l'Arabie Saoudite avec impatience

Comme l'a laissé entendre Thibaud Vézirian, la situation traîne en longueur, ce qui n'est pas positif. Mais selon lui, les discussions pourraient repartir de plus belle en cas de vente de l'OM. « S’il n’y a pas ce consortium d’entreprises qui officialise la reprise de l’Olympique de Marseille, le football français va complètement dans le mur. Il n’y aura plus de moyens financiers, le président de Montpellier a déjà parlé de licenciements de certains salariés car les droits TV ne sont pas à la hauteur et qu’on fonce vers la faillite » a confié le journaliste sur Twitch.

La vente de l'OM va sauver le football français ?