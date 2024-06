Mercato : De Zerbi a choisi sa première star à l’OM

Arnaud De Kanel

Auteur d'une saison énorme sur le plan individuel, Pierre-Emerick Aubameyang est la star incontestée de l'effectif de l'OM et il devrait le rester ! L'arrivée de Roberto De Zerbi ne devrait pas avoir d'incidence sur son avenir bien au contraire, et les dirigeants olympiens feraient tout pour le conserver cet été.

La saison écoulée aura été un long chemin de crois pour l'OM qui s'en est remis à Pierre-Emerick Aubameyang pour éviter le pire. Passé par les plus grands clubs européens, le Gabonais est la star de l'équipe. Il sera vraisemblablement la star de Roberto De Zerbi la saison prochaine.

L’OM a identifié son premier transfert d’après Euro ! https://t.co/xupFfQW7f5 pic.twitter.com/D3Ym54bh5i — le10sport (@le10sport) June 30, 2024

L'OM a décidé de garder Aubameyang

Malgré plusieurs approches du Golfe, l'OM veut conserver Pierre-Emerick Aubameyang pour en faire l'un des capitaines selon La Provence . En fin de saison, il avait qu'il resterait mais les sons divergent dans son entourage. Une partie le voit relever un dernier challenge lucratif tandis que d'autres proches entretiennent le flou comme l'explique le quotidien régional dans son édition dominicale. Roberto De Zerbi de son côté n'est pas contre l'idée de le conserver et il devrait logiquement en faire sa première star.

«L’idée c’est de continuer à l’OM»