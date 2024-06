Vente OM : McCourt lâche une annonce, c'est terminé pour l'Arabie Saoudite ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Samedi soir, l'OM a officialisé la signature de Roberto De Zerbi, son nouvel entraîneur qui succède à Jean-Louis Gasset. Une annonce qui enchante les fans du club phocéen, mais également Frank McCourt qui n'a pas manqué d'afficher sa joie, tout en insistant sur la qualité de son projet pour l'OM. De quoi définitivement éloigner les rumeurs concernant la vente du club ?

Après une longue attente, l'OM a enfin officialisé la signature de son nouvel entraîneur qui n'est autre que Roberto De Zerbi. Le technicien italien s'est engagé pour trois saisons, ce qui laisse donc penser à un projet sur le long terme comme le confirme Frank McCourt. Une sortie qui tend à éloigner les rumeurs concernant la vente de l'OM à l'Arabie Saoudite.

L'annonce de McCourt qui met fin aux rumeurs de vente ?

« Je suis ravi que Roberto nous rejoigne à l’OM et qu’il partage notre vision pour l’avenir du club. Roberto a compris la solidité du projet sportif que Pablo est en train de construire et je suis convaincu que sa passion et son expérience contribueront à valoriser le potentiel de l’équipe et du club. Son arrivée marque le début d’un nouveau chapitre ambitieux et constitue un élément essentiel de notre stratégie pour les futurs succès de l'OM », explique le propriétaire de l'OM sur le communiqué officiel du club. Cela tombe bien, puisque Roberto De Zerbi est également enchanté de signer à Marseille.

