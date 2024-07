Mercato - OM : De Zerbi se lance dans une nouvelle bataille !

Axel Cornic

Une multitude de pistes sont évoquées en ce moment pour l’Olympique de Marseille, avec Roberto De Zerbi qui semble clairement pencher pour le marché italien. Après Valentin Carboni ou encore Andrea Colpani, le nouveau coach phocéen serait sur les traces de Gaetano Castrovilli, milieu de terrain de 27 ans libre de tout contrat depuis son départ de la Fiorentina.

C’est un énorme coup qu’a réussi à boucler Pablo Longoria, attirant Roberto De Zerbi sur le banc. Mais il va désormais falloir lui donner les joueurs pouvant correspondre à son football assez particulier ! Ça a déjà commencé avec deux recrues bouclées à l’OM, mais c’est loin d’être terminé.

De Zerbi veut Castrovilli

D’innombrables pistes sortent chaque jour pour Marseille et c’est notamment le cas en Italie, un marché que Pablo Longoria, Mehdi Benatia, mais également Roberto De Zerbi et son conseiller Giovanni Rossi connaissent très bien. Ainsi, les médias transalpins nous ont récemment appris que l’OM serait sur les traces de Gaetano Castrovilli, dont le contrat avec la Fiorentina s’est terminé le 30 juin dernier. Milieu de grand talent, il a vu son ascension être brusquement stoppée par une grave blessure au genou et la saison dernière il n’a joué que 6 matchs de Serie A, pour un but.

Lazio et Torino prêts à doubler l’OM ?