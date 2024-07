McCourt - Arabie Saoudite : Un énorme «mensonge» est révélé pour la vente de l’OM

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Frank McCourt est accusé de mentir aux fans marseillais. Selon le journaliste Thibaud Vézirian, le propriétaire de l'OM manque d'honnêteté lorsqu'il annonce qu'il ne vendra pas le club phocéen à de nouveaux investisseurs. Plusieurs indices montreraient que la formation dispose de nouveaux moyens financiers, vraisemblablement venus de l'extérieur, et notamment d'Arabie Saoudite.

« L 'OM n'est pas à vendre ». Une annonce claire et nette. En mai dernier, Frank McCourt démentait, une nouvelle fois, les rumeurs autour de son avenir et d'une potentielle vente de l'OM à des investisseurs saoudiens. Des déclarations qui n'ont pas dissuadé Thibaud Vézirian à diffuser des informations autour de cette opération. Selon le journaliste, ce début de mercato met en exergue certaines incohérences.

McCourt cache son jeu ?

« Aubameyang en Arabie Saoudite ? Si c’est une offre en mode Renan Lodi, honnêtement pour l’OM, il faut prendre. McCourt avec ses amis saoudiens a trouvé la recette magique, c’est devenu McCourt Copperfield. Mais il faut prendre, pas de souci. (Ironique) Je ne sais pas ce qu’il se passe en coulisses, il n’y a bien sûr aucun problème. L’OM peut se payer un entraineur parmi le top10 européen en ce qui concerne les salaires, visiblement ils peuvent faire de l’argent avec l’Arabie Saoudite, il vaut mieux ne pas se soucier de ce qu’il se passe en coulisses. L’OM a une manne financière qui vient de je ne sais où, alors que McCourt a toujours dit qu’il ne remettait pas d’argent et il lâche des dizaines de millions à chaque fin d’année » a-t-il confié sur Twitch.

« J’ai encore tant de confirmations »