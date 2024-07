Vente OM : L’Arabie Saoudite arrive, annonce imminente ?

Alexis Brunet

Depuis plusieurs mois, le sujet de la vente de l’OM est largement commenté. L’Arabie saoudite pourrait racheter le club phocéen et ainsi défier le PSG pour le titre en Ligue 1. Sauf que depuis des mois, rien ne se passe et tout le monde s’interroge. Mais d’après le journaliste Thibaud Vézirian, une officialisation pourrait tomber très bientôt.

En octobre 2016, l’OM devenait officiellement la propriété de Frank McCourt. L’homme d’affaires américain reprenait alors le club phocéen pour lui faire passer un cap et devenir un concurrent sérieux du PSG. Sauf que plusieurs années sont passées et Marseille n’a toujours rien gagné. Après avoir injecté beaucoup d’argent, le propriétaire de l’OM pourrait être tenté de vendre.

Vézirian s’exprime sur la vente de l’OM

Depuis plusieurs mois, des rumeurs font état d’une possible vente de l’OM à l’Arabie saoudite. Lors d’un live Twitch, le journaliste Thibaud Vézirian s’est d’ailleurs exprimé sur le sujet. « Aubameyang en Arabie Saoudite ? Si c’est une offre en mode Renan Lodi, honnêtement pour l’OM, il faut prendre. McCourt avec ses amis saoudiens a trouvé la recette magique, c’est devenu McCourt Copperfield. Mais il faut prendre, pas de souci. (Ironique) Je ne sais pas ce qu’il se passe en coulisses, il n’y a bien sûr aucun problème. L’OM peut se payer un entraineur parmi le top10 européen en ce qui concerne les salaires, visiblement ils peuvent faire de l’argent avec l’Arabie Saoudite, il vaut mieux ne pas se soucier de ce qu’il se passe en coulisses. »

Mercato : L’OM boucle un transfert de rêve, tout est gâché https://t.co/4wCtinlyH4 pic.twitter.com/aCidrmdLNS — le10sport (@le10sport) July 3, 2024

« Il n’y a pas de souci, tout va bien »