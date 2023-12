Une date pour la vente de l’OM ? Il déballe tout

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Thibaud Vézirian persiste et signe. Le journaliste est persuadé que la vente de l'OM est imminente. Selon ses informations, Frank McCourt se désengagerait du club marseillais et aurait entamé des discussions avec l'Arabie Saoudite. A en croire Vézirian, cette opération devrait se clôturer prochainement, mais il refuse de donner une date.

Depuis plus de trois ans, les rumeurs sur la vente de l'OM polluent l'atmosphère marseillais. En place depuis 2016, Frank McCourt se montre peu bavard sur le sujet et dément régulièrement les rumeurs de départ. Mais à en croire Thibaud Vézirian, le propriétaire américain ne serait plus sur le coup.

McCourt aurait lâché l'affaire

Il y a quelques jours, le journalise avait indiqué que Frank McCourt n'était plus impliqué dans la vie marseillaise. « McCourt a fait ses cartons. Il n’est plus là depuis des mois et des mois, il n’intervient plus, ne représente jamais l’OM, ne parle jamais de l’OM publiquement » a-t-il déclaré. Selon lui, les jours de McCourt à la tête de l'OM sont comptés, mais il refuse de dévoiler une date pour la vente du club.

Vézirian refuse de donner une date