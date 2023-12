Vente OM : McCourt quitte Marseille, l'Arabie Saoudite arrive ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Les rumeurs entourant la vente de l'OM s'accentuent ces dernières semaines et Thibaud Vézirian continue d'alimenter ce feuilleton. Le journaliste assure que Frank McCourt n'est plus du tout concerné par ses fonctions au sein du club phocéen. S'il refuse de fixer une date pour l'arrivée de l'Arabie Saoudite, il répète que c'est inéluctable.

Depuis plusieurs semaines, les rumeurs entourant la vente de l'OM se sont accentuées. Et pourtant, rien n'est encore officiel alors que certaines sources annonçaient l'arrivée de l'Arabie Saoudite pour le mois de janvier. Mais Thibaud Vézirian répète que tout est bouclé.

Vente OM : Zidane, Arabie Saoudite... Un accord de folie est confirmé https://t.co/HMjSm7Tqnl pic.twitter.com/dfHq9uN8uV — le10sport (@le10sport) December 16, 2023

«Certaines sources parlent de fin décembre, de janvier, de juin»

« Oui, certaines sources parlent de fin décembre, de janvier, de juin, selon à qui vous parlez en Arabie Saoudite, dans les cabinets d’affaires ou parmi les politiques. Ça ne veut rien dire ! », lance le journaliste pour Team Football , avant d'assure que Frank McCourt n'est plus du tout concerné par l'OM, ce qui représente un nouvel indice sur la vente du club.

«McCourt a fait ses cartons»