OM : Critiqué, Gattuso vide son sac

La rédaction

Arrivé à l'OM dans un climat hostile fin septembre, Gennaro Gattuso accumule les bons résultats ces derniers temps. Si ses talents d'entraîneurs ne sont pas toujours remis en cause, son tempérament, en revanche, est souvent pointé du doigt. Présent en conférence de presse ce mardi, le technicien olympien a tenu à mettre les choses au clair.

L'OM va mieux. Vainqueur de Clermont ce dimanche (2-1), le club phocéen a enregistré un cinquième succès de rang en Ligue 1 et s'est ainsi parfaitement replacé dans la course aux places européennes. Et si l'OM est actuellement sur un nuage, il le doit en grande partie à son technicien italien, Gennaro Gattuso, débarqué au club fin novembre dans le chaos le plus total.

Mercato - OM : Six transferts bientôt bouclés ? https://t.co/byNeElp2ZG pic.twitter.com/2nl4Kg4PGV — le10sport (@le10sport) December 19, 2023

Gattuso, un caractère bien trempé mais souvent décrié

Si l'ancien joueur de l'AC Milan est en train de révolutionner son équipe sur le plan tactique, troquant une défense à 4 pour un 3-5-2 jusqu'alors convaincant, Gattuso peine toujours autant à se faire apprécier de tous. Réputé pour son caractère bien trempé et ses sorties fracassantes, l'Italien a en effet souvent critiqué sur cet aspect là.

«Ça vient du cœur, de mon âme»