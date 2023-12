OM : Un joueur dénonce un problème

La rédaction

Si l'OM s'est amélioré sur pas mal de points depuis le début de la saison, un problème récurrent n'a, quant à lui, toujours pas été endigué sur la Canebière : le trop grand nombre de buts encaissés en fin de match. Présent en conférence de presse ce mardi, Samuel Gigot a tenté de justifier ce gros point négatif.

L'OM marche actuellement sur l'eau. Fort de cinq victoires consécutives en Ligue 1, le club phocéen s'est refait une santé, côtoyant désormais les places européennes. Si tout semble aller mieux sur la Canebière, la bande de Gennaro Gattuso a toujours autant de difficulté à gérer ses fins de matchs. À l'image de la courte défaite sur la pelouse de Brighton jeudi dernier en Ligue Europa (1-0), où Marseille a encaissé un but dans les ultimes minutes, les obligeant finalement à disputer les barrages de la compétition.

«C'est plus une question de mentalité, on a du mal à se remettre dedans»

Présent en conférence de presse à la veille de défier Montpellier (21h), Samuel Gigot est revenu sur ce problème récurrent et a livré quelques éléments de réponse. « On a eu pas mal de soucis en deuxième mi-temps. C'est plus une question de mentalité, on a du mal à se remettre dedans, on baisse d'intensité. En deuxième mi-temps, les équipes s'adaptent à nous aussi et on a du mal à répondre. Ce que je veux retenir, c'est qu'on a réussi à gagner ces matchs » .

«Je ne pense pas que ce soit de la malchance, il y aura toujours des erreurs individuelles»