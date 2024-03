Un moment d’anthologie approche pour l’OM ?

Thomas Bourseau

L’OM a validé son billet pour les quarts de finale de la Ligue Europa malgré une défaite sur le score de 3-0 sur la pelouse de Villarreal jeudi soir (4-3 au cumulé) et a hérité du Benfica Lisbonne au tirage au sort du prochain tour. Basile Boli a fait une annonce importante sur le prochain rendez-vous.

Pendant la saison 1989/1990, les routes de l’OM et du Benfica Lisbonne se sont croisées au stade de la demi-finale de la Ligue des champions. Une double confrontation qui a tourné en faveur des Portugais avec un litige notamment au niveau du but de la main de Vata.

Rendez-vous avec l’histoire pour l’OM ?

34 ans plus tard, l’OM et le Benfica Lisbonne vont se retrouver, mais cette fois-ci en quart de finale de la Ligue Europa. Pour accéder au dernier carré de la C3, il faudra que l’OM dispose du champion en titre de Liga NOS. Une affiche alléchante aux yeux de Basile Boli, légende de l’OM et vainqueur de la Ligue des champions en 1993.

Basile Boli : «C’est un remake des années 90»