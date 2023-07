Un joueur suspendu, l'OM prépare la contre-attaque

Jean de Teyssière

Sanctionné en janvier 2022 par la FIFA concernant le litige entre Watfort et l'OM à cause du transfert de Pape Gueye, le club olympien était sous le coup d'une interdiction de recrutement durant douze mois. Suite à l'appel de l'OM devant le TAS, le verdict est tombé : l'OM n'est plus interdit de recrutement. Mais Pape Gueye est sanctionné d'une suspension de quatre mois et l'OM a annoncé se tenir prêt à soutenir son joueur si ce dernier veut faire appel.

Pourquoi la FIFA a-t-elle sanctionné l'OM ? Lors du transfert de Pape Gueye à l'été 2020, le Sénégalais avait déjà donné son accord à Watford. Reprimandé par la FIFA en janvier 2022, l'OM avait fait appel auprès du TAS en mars 2022. Pablo Longoria avait d'ailleurs abordé le sujet dernièrement et semblait serein : « On n’a pas de nouvelles du TAS. Je crois qu’on a apporté de bons éléments juridiques en notre faveur, on travaille normalement. Si la décision tombe cet été, je ne pense pas qu’elle soit effective pour le mercato en cours. »

Le TAS lève la sanction contre l'OM

Sous le coup d'une interdiction de recrutement durant douze mois, l'OM avait donc fait appel il y a un peu plus d'un an, en mars 2022. Un appel qui a été entendu positivement par le TAS puisqu'il a décidé de lever toutes les sanctions envers le club phocéen. Les dirigeants marseillais peuvent donc être tranquilles : ils pourront recruter cet été.

L'OM prêt à aider Pape Gueye s'il fait appel