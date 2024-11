Un joueur de l'OM se fait clasher... et répond !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce dimanche soir, l'OM s'est imposé sur la pelouse du FC Nantes (1-2). Premier buteur de la rencontre, Neal Maupay s'est mesuré à Nicolas Pallois tout au long du match. Alors que le défenseur central nantais n'a pas manqué d'attaquer son adversaire sur sa taille après la rencontre, Maupay a répondu à sa manière.

Grâce à Neal Maupay et Mason Greenwood, l'OM l'a emporté ce dimanche contre le FC Nantes (1-2), permettant ainsi de se relever après la claque reçue il y a une semaine face au PSG. C'est le Français qui avait ouvert le score, sur un centre de Jonathan Rowe. Au marquage de Maupay durant la rencontre, Nicolas Pallois a confié après la rencontre à propos de ce but : « Le but de Maupay ? Il fait 1,60m, il est court sur pattes. Sur son but, je le vois, je vois aussi qu'il y a Nico (Cozza) proche de lui, mais il fallait couper l'action dès le début. C'est un beau but ».

« Pour moi, ça a été »

Attaqué sur sa taille, Neal Maupay n'a pas manqué de se moquer de Nicolas Pallois après la rencontre. Sur X, l'attaquant de l'OM a posté une vidéo de Tyson Fury en train d'exploser de rire. En zone mixte, rapporté par Le Phocéen, Maupay a également confié : « Comment je me suis senti face à Pallois ? Ça va, il faudrait lui demander à lui, mais pour moi, ça a été ».

« C'était une soirée tranquille »

« J'ai juste entendu à la télé qu'il a dit que j'étais petit. Mais bon, ça ne sert à rien d'être grand si c'est pour se faire bouger. Donc pour moi, c'était une soirée tranquille », a ensuite ajouté Neal Maupay à propos de son duel avec Nicolas Pallois lors de cette rencontre face au FC Nantes ce dimanche soir.