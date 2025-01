Un gros clash a secoué l’OM !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

A l’OM, la situation n’a pas toujours été idyllique et des tensions ont secoué le climat prospère marseillais. En novembre dernier, Jean-Pierre Papin, le coach de la réserve, avait fait connaître ses divergences avec avec Ali Zarrak, alors responsable de la Pro 2. La situation avait obligé Pablo Longoria à prendre position dans cette affaire.

Au moment de faire le bilan de cette année marseillaise, divers sentiments se mêlent. La déception tout d’abord, celle d’avoir terminé à la huitième place la saison dernière. Une place insuffisante pour accéder à la Coupe d’Europe. Mais cet été, le club marseillais a fait sa révolution et s’est reconstruit autour de la figure de Roberto de Zerbi. Entraîneur de l’équipe réserve, Jean-Pierre Papin fait partie intégrante dans ce projet. L’ancien Ballon d’Or est censé préparer les jeunes du centre de formation aux principes du technicien italien. Malgré cette volonté de donner la primauté à l’équipe première, Papin souhaite garder une certaine liberté, notamment dans ses choix.

Zidane pourrait redonner un coup de fouet au mercato de Pogba. L'OM en bonne position pour une surprise ? ⚽

➡️ https://t.co/NmZOV967EH pic.twitter.com/ooQFkQ2VSZ — Le 10 Sport OM (@le10sport_om) December 28, 2024

Papin s'est fâché

Et justement, cette liberté d’action a été entravée par Ali Zarrak, responsable du groupe Pro 2. En novembre dernier, l’ancien international français avait officialisé ses dissensions avec son collègue. « Moi, j'ai un problème avec une certaine personne et je ne m'en cache pas, confirmait la légende de l'OM à La Provence. Je suis coach et je ne peux pas accepter que cette personne-là choisisse mes remplaçants. A un moment, ça clashe.» avait-il lâché, lançant par la même occasion un ultimatum à Pablo Longoria.

Longoria a tranché !

En d’autres termes, c’était soit l’un soit l’autre. Et le président de l’OM a pris position pour le coach de la réserve. Après avoir consulté les deux hommes, Longoria a conservé Papin a son poste, tout en éloignant Zarrak de la réserve. Depuis, le calme est revenu dans la cité phocéenne, dirigée vers un seul objectif, celui d’atteindre la Ligue des champions la saison prochaine.