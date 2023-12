Riolo annonce un véritable défi pour l’OM !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le verdict est tombé lundi pour l’OM, qui affrontera donc le Shakhtar Donetsk au prochain tour de Ligue Europa. Une affiche loin d’être évidente sur le papier pour la formation de Gennaro Gattuso qui devra réussir une belle performance pour se qualifier, et Daniel Riolo fait passer un message très clair sur les qualités de la formation ukrainienne.

Qualifié pour le prochain tour de la Ligue Europa, l’OM a donc hérité du Shakhtar Donetsk lundi lors du tirage au sort. Un barrage qui s'annonce difficile face au club ukrainien, reversé en C3 après avoir terminé 3e de sa phase de poules en Ligue des Champions derrière le FC Barcelone et le FC Porto avec neuf points. Ce sera donc le prochain adversaire de la formation de Gennaro Gattuso, et cette double confrontation s’annonce donc corsée pour l’OM.

Mercato - OM : Il fait une annonce, un transfert à 0€ bientôt bouclé ? https://t.co/VQheNulyEk pic.twitter.com/vosOqoclTk — le10sport (@le10sport) December 19, 2023

« Pas un bon tirage pour l’OM »

Au micro de l’After Foot lundi soir, sur RMC Sport , Daniel Riolo a livré son point de vue sur ce tirage au sort pour l’OM : « De toute façon, Marseille devait se méfier de tout le monde. Le Shakhtar, ils sortent de la Ligue des champions où en poules, ils ont été très bons contre le Barça, très bons contre Porto. Non, ce n’est pas un bon tirage pour l’OM. Ca ne veut pas dire qu’ils ne peuvent pas le faire et qu’ils ne vont pas se qualifier, mais ce n’est pas un bon tirage à priori », estime l’éditorialiste de RMC .

« Si l’OM sort le Shakhtar, je dis bravo »