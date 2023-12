Révolution à l'OM, Gattuso vide son sac

La rédaction

Après la victoire de l'OM contre Rennes au début du mois de décembre (2-0), Gennaro Gattuso a décidé d'instaurer un nouveau schéma tactique : le 3-5-2. Et force est de constater qu'il a porté ses fruits, accouchant sur des larges victoires contre Lyon (3-0) et Lorient (4-2). Pour autant, le technicien italien ne s'estime pas dépendant de ce dispositif.

L'OM semble enfin avoir retrouvé de l'allant. Après avoir connu une entame d'exercice difficile avec le départ prématuré de Marcelino, le club olympien va mieux en championnat, remontant à la 6e place du championnat à la faveur de trois succès de rang. Et ce succès, l'OM le doit au nouveau schéma tactique composé par Gennaro Gattuso.

Gattuso expérimente un nouveau dispositif

Depuis la victoire face à Rennes début décembre (2-0), l'entraîneur italien a décidé d'aligner ses joueurs en 3-5-2. Et force est de remarquer que ce nouveau dispositif a été payant, résultant sur des succès probants contre l'OL (3-0) et Lorient (4-2). Cependant, son fameux 3-5-2 s'est clairement révélé infructueux face à Brighton en Ligue Europa jeudi soir (défaite 1-0). Une raison suffisante pour que Gattuso revoit ses plans ?

« Ce qui est important, c'est que l'équipe soit compacte et enchaîne les résultats »