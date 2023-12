Deux joueurs quittent l’OM et flambent à l’étranger

Arnaud De Kanel

Lors du mercato estival, Mattéo Guendouzi et Ruslan Malinovskyi ont tout les deux quitté l'OM pour rejoindre la Serie A. Et un peu plus de 4 mois après leur arrivée en Italie, les deux anciens marseillais ont visiblement conquis leur nouvel entraineur puisqu'ils trouvent de plus en plus leur place dans leur équipe respective.

L'OM a enregistré de nombreuses arrivées cet été mais a surtout vu partir des joueurs qui ont marqué les supporters comme Mattéo Guendouzi. Ruslan Malinovskyi s'en est également allé dans l'optique de se relancer et les deux joueurs font leur trou dans leur nouveau club.

Guendouzi s'impose à la Lazio

En délicatesse au début de son aventure, Mattéo Guendouzi est finalement devenu titulaire du côté de la Lazio Rome, club avec lequel il disputera les huitièmes de finale de Ligue des champions en février prochain. Une belle revanche pour l'international français qui avait été poussé de force vers la sortie cet été alors qu'il avait encore toute sa place à l'OM. Depuis qu'il est parti, cette équipe manque de cette figure attachante qu'apprécient les supporters. Malheureusement, l'histoire est faite ainsi et on ne pourra pas la réécrire. Prêté, Guendouzi deviendra officiellement un joueur de la Lazio en fin de saison.

Malinovskyi régale le Genoa