Retour surprise à l’OM, il interpelle De Zerbi

Revenu de son prêt à Botafogo en janvier dernier, Luis Henrique était annoncé partant, mais a finalement été conservé par l’OM, où il a même prolongé son contrat jusqu'en juin 2028. Avec 4 buts et 3 passes décisives à son actif, l’ailier âgé de 22 ans réalise un bon début de saison et estime avoir les qualités pour s’imposer sous les ordres de Roberto De Zerbi.

Recruté en septembre 2020, Luis Henrique avait quitté l’OM lors de l’été 2022. Prêté un an et demi à Botafogo, le Brésilien est revenu en janvier dernier, mais devait repartir presque aussitôt. Alors sur le banc de Marseille, Gennaro Gattuso avait souhaité le conserver et il a eu l’occasion de se montrer sous les ordres de Jean-Louis Gasset. Satisfait de son implication, l’OM a décidé de le récompenser et le prolongeant jusqu’en juin 2028 l’été dernier.

Luis Henrique, la bonne surprise de l’OM

Hormis dimanche sur la pelouse de Montpellier (0-5), Luis Henrique a été titularisé par Roberto De Zerbi lors de toutes les rencontres depuis le début de la saison. Entré en cours de jeu, l’ailier âgé de 22 ans a inscrit son quatrième but face au MHSC, lui qui compte également trois passes décisives. Luis Henrique a la confiance de l’entraîneur de l’OM, qu’il compte bien lui rendre sur le terrain, comme il l’a confié au Dauphiné Libéré.

« Je crois vraiment que je peux aider l’équipe dans ce que sont les attentes du coach »

« La préparation a été très importante. On a eu un bon et long temps de préparation, de travail, donc ça a été très positif. Il y a eu de grands changements dans la manière de jouer au club donc il fallait une bonne préparation pour pouvoir donner son maximum. Qu’il y ait match ou pas, tous les joueurs viennent se préparer donc il y a une grande motivation. Cela va nous aider à finir la saison en beauté. (...) Aujourd’hui, je crois vraiment que je peux aider l’équipe dans ce que sont les attentes du coach. On va dire que c’est une relation où j’ai la confiance totale de l'entraîneur mais je dois la lui rétribuer sur le terrain », a déclaré Luis Henrique, dans des propos relayés par Le Phocéen.