Pogba : Cette nouvelle qui le rend «heureux» à l'OM

Initialement suspendu pour 4 ans pour dopage, Paul Pogba a finalement vu sa sanction être réduite à 18 mois. Bien évidemment, cela n'est pas passé inaperçu puisque cela va permettre au Français de rejouer d'ici peu. Alors que la carrière de Pogba pourrait d'ailleurs s'écrire du côté de l'OM, au sein du club phocéen, on se frotte les mains d'une telle décision.

Accusé de dopage, Paul Pogba avait été suspendu pour 4 ans. Alors qu'on pensait que la carrière du Français serait terminée, cette sanction a finalement été ramenée à 18 mois. Ainsi, le champion du monde 2018 pourra retrouver la compétition dès mars 2025. La question est de savoir avec quel club puisque la Juventus ne devrait pas poursuivre l'aventure avec Pogba.

« Heureux que sa suspension ait été réduite »

Alors que Paul Pogba est notamment annoncé du côté de l'OM pour la suite de sa carrière, Mehdi Benatia a commenté la réduction de la suspension. Dans des propos accordés à Tuttosport, le conseiller sportif olympien a confié : « Sur le plan humain, je suis heureux que sa suspension ait été réduite et qu'il puisse revenir à joue bientôt ».

« Pogba est un joueur de la Juventus »

D'ailleurs, à propos d'une potentielle arrivée de Paul Pogba à l'OM et du fait qu'il aurait été appelé par Patrice Evra pour cela, Mehdi Benatia a répondu : « Evra m'a-t-il appelé pour Pogba ? Pat et Paul sont des amis... Pogba est un joueur de la Juventus, je ne me permets pas de commenter ».